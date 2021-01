I Trump lasciano la Casa Bianca: «Quattro anni incredibili, torneremo in qualche modo. We love you» – Il video

Tailleur nero e occhiali scuri, lei, come fosse a lutto. Completo elegante e l’inconfondibile cravatta rossa, lui. Donald Trump e la moglie Melania hanno lasciato per l’ultima volta la Casa Bianca. Ieri, 19 gennaio, aveva già preparato la scena per oggi, con un discorso di congedo in cui invitava gli americani a pregare per il successo dell’amministrazione Biden. L’addio di oggi, 20 gennaio, è avvenuto con i due che, usciti dalla residenza presidenziale, si sono diretti verso il Marine One, per l’ultima volta. Direzione: la base militare di Andrews alle porte della capitale per una cerimonia di commiato, prima di imbarcarsi sull’Air Force One e volare nella loro residenza di Mar-a-Lago. Come già anticipato nei giorni scorsi, quello che è ormai l’ex presidente degli Stati Uniti snobberà la cerimonia di insediamento di Joe Biden e Kamala Harris. Trump e Melania hanno abbandonato la Casa Bianca rimanendo mano nella mano, con dieci minuti di ritardo rispetto agli orari concordati.

Intanto lo staff presidenziale ha cominciato le grandi operazioni di pulizia e rassetto della residenza. Da qualche ora società specializzate esterne e lo staff di 1600 Pennsylvania Avenue sono già al lavoro per pulire l’edificio, dove ci sono stati diversi focolai di Covid. Le operazioni sono iniziate già alcune ore fa, con Donald Trump e Melania ancora all’interno della Casa Bianca.

Il discorso d’addio

EPA/AL DRAGO / POOL | Trump e la moglie Melania

«Sono stati quattro anni incredibili, abbiamo raggiunto tanti risultati insieme». Così Trump ha cominciato il suo ultimo discorso a Washington prima di imbarcarsi sull’Air Force One diretto a Mar-a-Lago, in Florida. Tra chi si stringe a lui, tutti i figli: da Ivanka a Tiffany, passando per Eric e Donald Jr. L’atmosfera è più da comizio che da discorso di commiato. E infatti passa qualche secondo e l’affondo è sugli obiettivi raggiunti durante la presidenza. «Abbiamo tagliato le tasse, abbiamo snellito la burocrazia. Abbiamo centrato molti obiettivi», dice, mentre la folla di sostenitori davanti a lui urla: «We Love You». Lui risponde: «We love you too, dal profondo del mio cuore».

«Abbiamo sviluppato un vaccino» contro il Covid in pochi mesi, afferma The Donald, definendo l’operato in piena emergenza sanitaria «un miracolo medico». E infine: «Ritorneremo, in qualche modo. Continuerò a lottare per voi». Breve ma intensa l’incursione di Melania durante il farewell speech. «È stato un grande onore essere la vostra First Lady», ha detto.

