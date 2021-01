Coronavirus, 14 Regioni in zona arancione da oggi. Dagli spostamenti allo sport: ecco cosa si può fare

Si può andare a far visita ad amici o parenti solo nel proprio comune, in due e una volta al giorno. Riaprono i negozi. Breve ripasso delle regole da rispettare

Nuova domenica, nuovi cambi. Questo fine settimana vede l’ingresso in zona arancione di due Regioni, la Lombardia e la Sardegna, che fino a ieri erano rispettivamente rosse e gialle. In tutto, le zone che a partire da oggi, 24 gennaio, dovranno adeguarsi all’arancione sono 14. Cinque, invece, quelle gialle (Toscana, Provincia autonoma di Trento, Molise, Campania, Basilicata) e due quelle rosse (Provincia autonoma di Bolzano e Sicilia). Benché in linea di massima le restrizioni anti Covid restino quelle che abbiamo imparato a conoscere fin da novembre 2020, l’ultimo Dpcm – firmato lo scorso 14 gennaio dal premier Giuseppe Conte – prevede alcune piccole modifiche ai divieti per le varie zone.

La nuova divisione per colori

Regioni rosse

Sicilia

Bolzano

Regioni arancioni

Sardegna

Lombardia

Calabria

Emilia Romagna

Veneto

Abruzzo

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Marche

Piemonte

Puglia

Umbria

Valle d’Aosta

Regioni gialle

Trento

Campania

Basilicata

Molise

Toscana

Gli spostamenti

Per tutte le aree, anche quelle in zona gialla, resta il divieto di spostamento tra regioni – salvo gli ormai noti motivi di necessità e lavoro o per rientro in residenza, domicilio e abitazione. Resta valido lo spostamento verso le seconde case, come chiarito anche dal Viminale nei giorni scorsi. Nelle zone rosse e in quelle arancioni si può andare a far visita ad amici o parenti solo nel proprio comune, in due e una volta al giorno. Stesse regole per la zona gialla, che però permette lo spostamento tra comuni.

Scuola e università

In zona arancione tornano in classe gli studenti delle scuole superiori, almeno al 50% e fino al 75%. Nulla cambia per asili, elementari e medie, che già in zona rossa avevano ripreso al 100% la didattica in presenza. Per le università la situazione è meno omogenea: ogni ateneo, in collaborazione con il Comitato universitario regionale di riferimento, può predisporre dei protocolli di didattica integrata.

Bar e negozi

Riaprono tutti i negozi. Anche i centri commerciali sono accessibili, tranne che nei giorni festivi e prefestivi, quando restano chiusi (fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole che si trovano al loro interno). Per quanto riguarda bar e ristoranti, resta vietato il consumo al tavolo. Per l’asporto dalle 5 alle 22, la divisione è la seguente:

dalle 5.00 alle 18.00 senza restrizioni;

senza restrizioni; dalle 18.00 alle 22.00 scatta il divieto di asporto per bar senza cucina e per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande.

Lo sport

In zona arancione è consentita l’attività fisica unicamente all’aperto e da soli, e sempre all’interno del proprio comune. Questo a meno che il proprio luogo di residenza non sia sprovvisto di aree verdi o centri sportivi: in quel caso, ci si può spostare verso il punto più vicino. Riaprono quindi i circoli, che possono offrire servizi all’aperto di sport individuali, come lo yoga o il tennis. No agli sport di contatto e a quelli di gruppo. Restano chiuse palestre e piscine.

