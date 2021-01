Consultazioni, è il giorno di Renzi e del Pd. No al Conte ter da Bonino e +Europa, sì al reincarico da europeisti, Misto e Autonomie

Mascherine, divisori e distanziamento: così comincia il secondo giorno di consultazioni al Quirinale ai tempi del Coronavirus. Ad aprile le danze il gruppo per le Autonomie, che insieme al Misto, gli europeisti del Maie e il Centro Democratico di Tabacci ribadiscono al presidente della Repubblica Sergio Mattarella il sostegno al premier dimissionario Giuseppe Conte. A ritenere che invece il premier non sia “inamovibile” è +Europa con Emma Bonino, che dice piuttosto sì a una cosiddetta maggioranza Ursula.

«Abbiamo manifestato al presidente Mattarella con chiarezza che non siamo disponibili a nessun tipo di continuità ma siamo disponibili a discutere di contenuti con un nuovo eventuale presidente incaricato con un autorevole profilo europeista e riformatore con una maggioranza più ampia e pari a quella che nella Commissione Ue sostiene Ursula Von Der Leyen», dice la storica leader radicale al termine dell’incontro al Quirinale.

Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica/ Francesco Ammendola |La delegazione del Gruppo Misto del Senato della Repubblica "più Europa Azione" del Gruppo Misto del Senato della Repubblica e del gruppo Misto Azione +Europa Radicali italiani del Gruppo Misto della Camera dei deputati.

«Serve una maggioranza stabile che guarda alla Ue. Un reincarico a Conte ci sembra necessario in quanto unico punto di equilibrio possibile in questa legislatura. Ci affidiamo alla saggezza del presidente Mattarella che si è dimostrato capace di iniziative adeguate», commenta invece Bruno Tabacci di Cd dopo l’incontro con Mattarella.

«Abbiamo come punto di riferimento il premier Conte: per noi è l’unica soluzione per poter continuare ad andare avanti in questa legislatura», conferma Ricardo Merlo, sottosegretario agli Esteri a partire dal Conte I e fautore della formazione al Senato di Europeisti-Maie-Centro Democratico, gruppo di 10 parlamentari del Misto di diversa provenienza (MAIE, CD, Autonomie, ex M5S, ex PD, ex FI). «Un reincarico a Conte è necessario. In questa pandemia lui è già ‘up to date’», dice Gregorio De Falco. «Conte è una garanzia con le Istituzioni internazionali», spiega Andrea Causin.

Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica/ Francesco Ammendola | Gruppo parlamentare EUROPEISTI – MAIE – CENTRO DEMOCRATICO del Senato della Repubblica

Renzi: «Ora seguiamo la Costituzione»

Alle 17:30 è atteso al Quirinale per le consultazioni Matteo Renzi, fondatore di Italia Viva: è con il ritiro della delegazione renziana che la crisi di governo è cominciata. «Dopo settimane in cui si sono tentate improbabili soluzioni personali», ha scritto Renzi nella sua Enews (la newsletter canale di comunicazione del suo partito), «è finalmente venuto il tempo di seguire la Costituzione, di affidarsi al Capo dello Stato e di parlare con il linguaggio della verità davanti al Paese».

Renzi ha anche chiara la difficoltà dell’ormai ex maggioranza di tenere le redini del Senato. «Prendiamo atto – scrive Renzi – che in Parlamento non c’è più una maggioranza giustizialista, altrimenti oggi il ministro Alfonso Bonafede avrebbe ottenuto i voti in Senato». In una frecciatina ai 5 Stelle, Renzi ha espresso il suo sostegno «da ex sindaco» alla prima cittadina di Torino, Chiara Appendino, condannata ieri a 1 anno e 6 mesi per la tragedia di piazza San Carlo. «La sindaca di Torino, esponente del partito più giustizialista della storia repubblicana, è stata condannata. Noi non siamo come i giustizialisti che usano i processi per regolare i conti della politica. E non mi interessa il fatto che i grillini non fanno così con noi, preferendo sempre avere due pesi e due misure. Noi restiamo persone civili, anche e soprattutto davanti alle decisioni della magistratura».

Il gruppo per le Autonomie

Il secondo giorno di consultazioni si era aperto con l’arrivo al Colle del gruppo al Senato per le Autonomie, che alla fine del colloquio con il capo dello Stato ha manifestato il sostegno a un nuovo governo guidato da Conte: «che ci ha sempre dato una mano», ha detto la senatrice Julia Unterberger. Conte resterebbe l’unica opzione possibile per avere un esecutivo stabile che chiuda la crisi, sostengono i senatori del gruppo per le Autonomie, che si dicono comunque disponibili ad appoggiare. «Qualsiasi formazione sia fortemente europeista e abbia nel programma la tutela delle minoranze e delle autonomie speciali». L’unica strada da evitare secondo i senatori è quella di un governo tecnico.

Romeo (Lega): «Molto complicato un governo con dentro tutti»

La delegazione del centrodestra unito andrà domani al Quirinale «per dire no a un nuovo governo Conte», ribadisce Massimiliano Romeo, capogruppo dei senatori della Lega. Non gli risulta, dice in un’intervista al Corriere, che la Lega voglia aprire a un governo di unità nazionale. «Quando non ci sarà più quel signore a Palazzo Chigi ragioneremo del resto».

Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica/ Paolo Giandotti | Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il Gruppo Parlamentare "Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)" del Senato della Repubblica, Roma, 28 gennaio 2021.

Il calendario delle Consultazioni oggi:

10:30 – Gruppo per le Autonomie del Senato

– Gruppo per le Autonomie del Senato 10:50 – Gruppo Misto del Senato

– Gruppo Misto del Senato 11:10 – Gruppo Misto del Senato (+Europa-Azione) e Misto della Camera (Azione-+Europa-Radicali Italiani)

– Gruppo Misto del Senato (+Europa-Azione) e Misto della Camera (Azione-+Europa-Radicali Italiani) 11:50 Gruppo Europeisti-MAIE-Centro Democratico del Senato

Gruppo Europeisti-MAIE-Centro Democratico del Senato 16:45 Gruppo Liberi e Uguali della Camera

Gruppo Liberi e Uguali della Camera 17:30 Gruppo Italia viva-Psi del Senato e gruppo Italia viva della Camera

Gruppo Italia viva-Psi del Senato e gruppo Italia viva della Camera 18:30 Gruppo Partito Democratico del Senato e della Camera

Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica/ Paolo Giandotti | Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il Gruppo Parlamentare "Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)" del Senato della Repubblica, Roma, 28 gennaio 2021.

Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica/ Paolo Giandotti | Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con i Componenti del Gruppo Misto del Senato della Repubblica "+ Europa – Azione" e del gruppo Misto della Camera dei deputati "Azione – + Europa- Radicali italiani", Roma, 28 gennaio 2021.

