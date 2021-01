Tutti i premi della lotteria degli scontrini che parte domani

Da 25mila euro a 5 milioni di euro. I premi della nuova lotteria cambiano in base al tipo di estrazione. Ecco come saranno divisi

La data ufficiale di inizio è il primo febbraio. La lotteria degli scontrini fa il suo esordio in Italia e le regole per partecipare sono semplici. Si va sul portal Partecipa Ora, si memorizza il codice della lottera e lo si mostra all’esercente tutte le volte che si fa un acquisto con carta. Ogni euro speso, da un minimo di uno a un massimo di mille, genera un biglietto. La prima estrazione mensile sarà l’11 marzo. Non saranno validi gli acquisti effettuati online e quelli effettuati nell’esercizio dell’«attività di impresa, arte o professione». Gli esercenti non sono obbligati a partecipare ma se non accettano il codice, il cliente può segnalare il loro rifiuto direttamente all’Agenzia delle Entrate.

I premi

I premi variano in base a due criteri: il tipo di estrazione (settimanale, mensile o annuale) e l’origine del biglietto, se arriva da un esercente o da un acquirente. Ogni volta che verrà generato un biglietto da un cliente, ne verrà generato uno anche per l’esercente. Ecco la divisione:

Estrazione settimanale : 15 premi da 25mila euro per gli acquirenti e 15 premi da 5mila euro per gli esercenti

: premi da per gli acquirenti e premi da per gli esercenti Estrazione mensile : 10 premi da 100mila euro per gli acquirenti e 10 premi da 20mila euro per gli esercenti

: premi da per gli acquirenti e 10 premi da per gli esercenti Estrazione annuale: un premio da 5 milioni di euro per gli acquirenti e un premio da un milione di euro per gli esercenti

Le estrazioni

La prima estrazione sarà giovedì 11 marzo e deciderà chi avrà vinto il premio mensile di febbraio tra le persone che parteciperanno subito alla lotteria. Le prime estrazioni settimanali invece cominceranno a partire da giovedì 10 giugno 2021. Da questo momento in poi le estrazioni verranno fatte ogni giovedì della settimana.

