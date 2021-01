A Bruxelles proteste contro le restrizioni anti-Covid: «Vogliamo riconquistare la libertà». Almeno 300 le persone fermate

Tensione a Bruxelles dove oggi ci sono due manifestazioni contro le restrizioni per il Covid al suono di: «vogliamo riconquistare la libertà». Proteste non autorizzate che hanno portato all’intervento della polizia che ha già fermato 300 persone. In manette anche diversi ultrà (che partecipano alle manifestazioni perché, nel loro caso, a causa delle misure di contenimento del virus non possono seguire le partite allo stadio). Imponente lo schieramento di forze dell’ordine alla stazione centrale di Bruxelles dove, stando ai media locali, sono stati identificati e fermati diversi manifestanti appena scesi dai treni. Centinaia gli agenti in assetto anti-sommossa.

In aggiornamento

Foto in copertina: Sudinfo.be

