Von der Leyen insiste: «Entro l’estate vaccineremo il 70% degli adulti in Ue». Ma a questo ritmo in Italia sarà immunizzato solo il 18%

L’obiettivo è fissato da tempo, da prima che iniziassero i tagli alle forniture da parte delle aziende produttrici. Ma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, non intende fare passi indietro: «Mi sento di confermare l’obiettivo di arrivare a vaccinare contro il Covid-19 il 70% della popolazione adulta in Europa entro l’estate», ha detto in un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica. L’obiettivo è ambizioso e, al ritmo con cui vengono effettuate al momento le somministrazioni in Europa, l’Unione rischia di non raggiungerlo. Il problema non è solo italiano, bensì riguarda tutti gli Stati membri.

Di questo passo l’Italia arriverà al 70% a fine 2023

Come evidenzia Politico.eu, sulla base delle elaborazioni del portale Our World in Data e dell’Eurostat, nessun Paese dell’Ue sarebbe al momento in grado di vaccinare il 70% della popolazione adulta entro il 22 settembre, ovvero la fine dell’estate. Quello che più si avvicinerebbe è Malta, che al ritmo attuale arriverebbe al 35%. Poi Ungheria (32%), Irlanda e Romania, entrambe al 28%. L’Italia, che al momento somministra in media poco più di 71 mila dosi di vaccino al giorno, dovrebbe salire a 295 mila per raggiungere l’obiettivo. Di questo passo, al contrario, il nostro Paese raggiungerebbe il target fissato da von der Leyen non prima dell’ottobre del 2023.

POLITICO | La curva chiara rappresenta il target fissato dall’Ue, quella scura la proiezione della media Ue al ritmo attuale di somministrazioni.

Percentuale di adulti vaccinati entro settembre al ritmo attuale:

Malta 35% ;

; Ungheria 32% ;

; Irlanda 28% ;

; Romania 28 %;

%; Polonia 27% ;

; Danimarca 24% ;

; Grecia 23% ;

; Slovenia 22% ;

; Finlandia 22% ;

; Estonia 21% ;

; Francia 21% ;

; Cipro 20% ;

; Lituania 20% ;

; Svezia 19% ;

; Portogallo 19% ;

; Italia 18% ;

; Spagna 18% ;

; Germania 17% ;

; Lussemburgo 16% ;

; Austria 15% ;

; Slovacchia 15% ;

; Repubblica Ceca 14% ;

; Belgio 13% ;

; Croazia 9% ;

; Lettonia 5% ;

; Bulgaria 5% ;

; Paesi Bassi 4%.

Si tratta di proiezioni, ma danno l’idea dello sforzo a cui è chiamata l’Unione europea se vuole davvero avvicinarsi all’obiettivo. Soprattutto alla luce dei recenti tagli alle forniture. Secondo von der Leyen, con AstraZeneca «il peggio è alle spalle». La presidente della Commissione chiarisce che quando Bruxelles avrà in mano i dati sulle vendite ai Paesi extra Ue «la richiameremo ai sui obblighi». E sulle prossime forniture di vaccini garantisce: «A febbraio ne arriveranno altre 33 milioni e a marzo 55 milioni. Nel secondo trimestre saranno ancora di più: 300 milioni dalle tre aziende già autorizzate dall’Ema (Pfizer-BionTech, Moderna e AstraZeneca, ndr) e, se otterranno anche loro il via libera, altre 80 milioni di fiale da Johnson & Johnson e Curevac. Siamo sulla buona strada, alla fine avremo 2,3 miliardi di vaccini, quasi il triplo di quelli che ci servono». Il tema cruciale è capire se le aziende produttrici riusciranno davvero a tenere il passo, e gli Stati membri con loro.

