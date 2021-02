Berlusconi e Draghi si rivedono dal vivo, il siparietto dietro le quinte gomito a gomito – Il video

Risate, gomito e mascherina abbassata. È un saluto amichevole e informale quello tra il premier incaricato Mario Draghi e il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, arrivato a Montecitorio per guidare la delegazione del suo partito nelle consultazioni per il nuovo governo. «Sono venuto a salutare», dice ridendo Berlusconi. «Grazie per esser venuto», risponde divertito Draghi. I rapporti tra i due sono buoni sin dagli anni della presidenza di Draghi alla Bce, tanto che già durante le tensioni governative nel 2019 Berlusconi aveva proposto il suo nome alla guida del Paese.

