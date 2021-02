Johnson saluta i leader del G7, Merkel dimentica acceso il microfono: «Angela, ci senti? Metti il muto» – Il video

Breve siparietto per la cancelliera tedesca Angela Merkel a margine dell’incontro in videoconferenza dei leader del G7 per discutere le principali questioni globali, dall’emergenza climatica alla gestione della pandemia di Coronavirus. Durante i saluti iniziali del primo ministro britannico Boris Johnson, che stava dando il benvenuto al presidente Mario Draghi e al presidente statunitense Joe Biden (ambedue alla loro prima partecipazione in assoluto al G7), la cancelliera tedesca Merkel ha dimenticato il microfono acceso, “interrompendo” i saluti di Johnson. «Angela ci senti?», ha chiesto Johnson in prima battuta, per poi suggerire ironicamente: «Penso tu debba spegnere il microfono», ha detto con una breve risata.

