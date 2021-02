Gli spari, la gente in fuga, le urla: ecco il momento dell’attacco al convoglio di Attanasio e Iacovacci in Congo – Il video

Gli spari, la gente in fuga, le urla. In un video, diffuso da la Repubblica, si vede il momento dell’imboscata al convoglio del World Food Programme dove viaggiavano l’ambasciatore italiano Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi ieri nella Repubblica Democratica del Congo. Le immagini provengono da Kibumba e descrivono i momenti di paura tra le persone in strada. Secondo la Repubblica, tra le urla si distingue la frase: «Eccoli, sono loro. Si stanno togliendo la divisa», in riferimento alle uniformi dei ranger usate dai miliziani che operano nell’area per camuffarsi.

