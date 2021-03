E alla fine è arrivata l’intesa con i medici specializzandi per le vaccinazioni anti-Covid

I medici specializzandi potranno partecipare attivamente alla campagna vaccinale anti-Covid nel nostro Paese. Una buona notizia che arriva dopo la sottoscrizione di «un’intesa con governo e regioni», come annunciato su Facebook dal ministro della Salute Roberto Speranza che parla di «un altro passo avanti che ci rende più forti nella sfida decisiva dei prossimi mesi»

L’annuncio del ministro Speranza

Le polemiche

L’apertura ai medici specializzandi, che si aggiunge a quella dei medici di famiglia, dovrebbe consentire al governo italiano di spingere sull’acceleratore dopo i ritardi nella consegna delle dosi e dunque dopo i rallentamenti che stanno rendendo sempre più complicata la campagna vaccinale. Proprio due giorni fa si è accesa la polemica tra i medici specializzandi della Lombardia e Guido Bertolaso che li aveva bacchettati duramente, lasciando intendere che non fossero del tutto disponibili a collaborare concretamente alla campagna vaccinale. Altro che formazione, per gli specializzandi la proposta di Bertolaso non era altro che «sfruttamento di manodopera a costo zero».

ANSA/MATTEO CORNER

