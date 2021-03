Lady Gaga alla Statale di Milano per le prime scene del film ‘Gucci’. L’ironia degli studenti: «È stata in università più lei di noi»

«Breve storia triste: Lady Gaga nella mia università e io a casa perché non ho nessuna lezione in presenza e non abito a Milano. Fine». E ancora: «Lady Gaga è in UniMi per girare il film: praticamente nel 2021 c’è stata più tempo lei di me nella mia università». Sono alcune delle frasi ironiche postate sui social network dagli studenti della Statale, dopo le prime immagini di Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani, sul set blindato del film diretto da Ridley Scott House of Gucci. La cantante, infatti, interpreterà il ruolo di Patrizia Reggiani, l’ex-moglie di Maurizio Gucci, condannata per aver commissionato l’omicidio dell’allora marito, assassinato a Milano nel 1995. Insieme ad Adam Drive, la star americana farà tappa in varie città italiane, tra cui Milano, dove saranno ambientate le scene della pellicola che racconta la dinastia toscana legata al brand di lusso.

Leggi anche: