Verso l’elezione di Letta segretario Pd, la presidente Cuppi apre l’assemblea lampo: «È il momento per definire la nostra anima e identità»

Enrico Letta è arrivato alle 9.30 nella sede del Pd al Nazareno, dopo «le ultime aggiunte, le ultime correzioni» al suo discorso atteso oggi prima dell’elezione alla guida del partito da candidato unico. Ha aperto i lavori in video-conferenza la presidente Valentina Cuppi, comunicando l’esito della raccolta firme tra i delegati a sostegno della candidatura di Letta dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti. Adesioni arrivate fino alla vigilia dell’assemblea a 600, comprese quelle provenienti dalle aree che fanno riferimento ad Andrea Orlando, Dario Franceschini, Anna Ascani, Graziano Delrio, Maurizio Martina e allo stesso Zingaretti. Alle 11.45 è previsto l’intervento di Letta, al quale seguirà la votazione online e la proclamazione, senza dibattito.

«Lo ammetto. L’emozione non manca a salire di nuovo al Nazareno, più di sette anni dopo», ha scritto su Twitter il segretario in pectore. Mentre Cuppi ha indicato le prossime tappe: «Occorre definire con chiarezza l’anima e l’identità del nostro partito e contemporaneamente un nuovo modello di sviluppo». La presidente dem ha definito le dimissioni di Zingaretti «un atto politico molto forte che ci interroga sul pluralismo». Era evidente che l’ormai ex segretario «volesse dare una scossa al partito, ora sta a noi cogliere l’opportunità. Dobbiamo affrontare le dinamiche di battaglie intestine che invece di arricchire il pluralismo rischiano di cristallizzarsi in lotta tra correnti. Dobbiamo trovare le ragioni della nostra unità, per far immaginare un domani a chi ha perso tutte le speranze. Il modo migliore per ringraziare Nicola è continuare su questa strada con perseveranza».

Lo ammetto. L’emozione non manca a salire di nuovo al Nazareno, più di sette anni dopo. #iocisonoPD. Ci vediamo alle 11.45 sulla pagina Facebook del PD e di ⁦@immaginaweb⁩ pic.twitter.com/IEwdGM8zAX — Enrico Letta (@EnricoLetta) March 14, 2021

Leggi anche: