L’Oms ammette che mancano le prove su quanto i vaccini proteggano? Dall’infezione, non dalla malattia

«Mancano le prove su quanto i vaccini proteggano» è il virgolettato contestato e attribuito a Katherine O’Brien, direttrice del dipartimento d’immunizzazione dell’OMS, durante un suo intervento presso il Parlamento europeo. Il tema dell’incontro istituzionale riguardava l’efficacia dei vaccini contro le varianti del Coronavirus Sars-Cov-2, ma anche del passaporto vaccinale per i viaggi internazionali.

Il virgolettato, diffuso da Ansa nel pomeriggio del 15 marzo e rilanciato da altre testate, inclusa Open, non risulta corretto e va contestualizzato. L’intervento completo di Katherine O’Brien è visibile e scaricabile dal sito del Parlamento europeo, ma il punto in questione lo troviamo a partire dal minuto 20:44 del video.

Ecco una trascrizione dell’intervento di Katherine O’Brien:

I’ll just address the vaccine passport, the electronic vaccine certificate issue. We strongly support the use of electronic vaccine certificates as a means for individuals to have a record and of programs to facilitate their programs. As, I thins you know there is no recommendation from the International Health Regulation, international IHR, for using vaccine certificates for the purpose of international travel and there are, at this time, not the conditions in place that would support that, as you indicate a lack of evidence on magnitude with vaccine protect against transition and insufficient access to science, to allow that free movement of people or the diversion of doses that should be fiven to highest risk individuals wich would then be given to people, who are intending to travel internationally that were to take place in that point.