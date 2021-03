Coronavirus, in Lombardia aumentano i decessi: 92 (ieri 79). In crescita i ricoveri

Il bollettino del 18 marzo

Sono +58 i nuovi ingressi per Coronavirus nelle terapie intensive della Lombardia. In calo rispetto ai +81 di ieri, +83 due giorni fa. Il totale dei ricoverati in rianimazione è pari a 786. La pressione aumenta nei reparti ordinari: 6.744 nelle ultime 24 ore (ieri 6.641). Sale il numero dei nuovi decessi: +92 a fronte dei +79 di ieri, +81 due giorni fa. Per un totale di vittime dall’inizio del monitoraggio pari a 29.551. Il dato sui nuovi positivi registra un incremento: sono 5.641 i casi rilevati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati +4.490. Sono 63.197 i tamponi effettuati (59.009 ieri) per un totale di test eseguiti che arriva a 7.526.272.

