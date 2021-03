Cosenza, l’irruzione di Morra al centro vaccinale con la scorta: «Ha insultato i medici». Meloni e Salvini: «Si dimetta»

Montano le polemiche per quanto accaduto sabato scorso negli uffici del Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Cosenza, in Calabria. Il presidente della Commissione antimafia, Nicola Morra, si sarebbe scagliato contro il direttore Mario Marino e contro i cinque medici dell’equipe. Con toni «furenti» (così li ha descritti il dottor Marino) li avrebbe definiti «incapaci» perché «non in grado di gestire la somministrazione dei vaccini anti Covid». Morra avrebbe inoltre chiesto agli agenti della sua scorta di identificare tutti i medici presenti. Al termine della discussione, il dottor Marino avrebbe avvertito un malessere – come dichiarato dal commissario dell’Asp Vincenzo La Regina – ed avrebbe «preso dei giorni di malattia delegando un suo sostituto». Il parlamentare del Movimento 5 stelle avrebbe lamentato l’impossibilità di prenotare telefonicamente il vaccino per i suoceri ultra ottantenni, sottolineando l’inefficienza della campagna vaccinale sul territorio.

Le accuse di Meloni e Salvini

A criticare duramente il presunto comportamento di Morra sono stati il segretario della Lega Matteo Salvini e la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. «Se tutto ciò corrispondesse al vero, Morra farebbe bene a dimettersi immediatamente», ha scritto Meloni su Facebook. Un comportamento del genere è inaccettabile e indegno per qualsiasi rappresentante delle Istituzioni, figuriamoci per il Presidente della commissione Antimafia». Anche Salvini lo ha invitato alle dimissioni: «Morra si dimetta, da tutto», ha scritto su Twitter. «Solidarietà ai medici colpiti».

La risposta di Morra: «I poliziotti racconteranno quanto accaduto»

«Io sono sempre sotto tutela e quindi i poliziotti attesteranno quello che hanno potuto vedere», si è difeso Morra al telefono con le agenzie di stampa, annunciando a breve un video in cui fornirà la sua versione dei fatti dopo le dichiarazioni del dirigente della Asp di Cosenza.

Immagine di copertina: ANSA/GIUSEPPE LAMI

