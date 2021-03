I Meduza sbarcano sulla Tv americana: sono la prima band italiana ospite da Ellen DeGeneres – Il video

«Please welcome», l’iconica frase che introduce gli artisti negli show americani è un punto di arrivo del successo di una band. Se poi questa è italiana allora si parla anche di record, perché per la prima volta un gruppo del Belpaese è riuscito a esibirsi nel famoso spazio dedicato alla musica nel The Ellen Degeneres Show. Si tratta dei Meduza, trio milanese composto da Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio, che ha proposto il brano Paradise in una diretta streaming dalla valle californiana di Pioneertown, proprio all’interno del noto programma televisivo condotto da Ellen Degeneres.

Con 26 milioni di ascoltatori al mese su Spotify, la band è al momento il gruppo italiano più ascoltato nel mondo. Ha ottenuto negli ultimi anni un grande successo grazie a tracce elettroniche come Lose Control e Piece of Your Heart, valsa la nomination ai Grammy 2020 nella categoria Best dance recording. Composto due anni fa, il gruppo è riuscito a comunicare un concetto di italianità di evidente successo all’estero, con un’estetica legata ai riferimenti a Gianni Versace, figura amata soprattutto negli Usa.

Il loro stile è piaciuto alle case di produzione e li ha portati a stringere sodalizi artisti con nomi di fama internazionale, tra cui il cantautore irlandese Dermot Kennedy, con il quale i tre si sono esibiti da Ellen e hanno inciso anche la hit che li ha lanciati, Piece of Your Heart. Il brano Paradise, in particolare, è già disco di platino in Irlanda, Brasile, Svizzera e Slovacchia; e disco d’oro in Regno Unito, Australia, Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Italia, Olanda e Sud Africa.

Video: YouTube/DancindUnderRedSkies

