L’Italia verso i 4 milioni di vaccinati. Quasi 380 mila dosi somministrate in un solo giorno, 13 milioni in totale

Nell’ultima giornata il numero di dosi inoculate contro il Coronavirus in Italia ha raggiunto quota 12.742.168. Nelle ultime 24 ore state 376.420 le somministrazioni, in crescita rispetto alle 353.278 del giorno precedente. Complessivamente, 3.872.418 persone sono state completamente vaccinate contro il Covid19. Sono gli over 80 ad aver ricevuto il numero maggiore di dosi: 4.467.105. Seguono poi gli operatori sociosanitari con 3.137.989 somministrazioni. Per quanto riguarda le singole fasce d’età, dopo gli over 80 sono le persone tra i 50 e i 59 anni ad aver ricevuto più dosi: 1.830.321. Con una dato del 90,9% è il Veneto la prima Regione in Italia per numero di somministrazioni in rapporto alle dosi ricevute. Segue la Valle d’Aosta (90,1%), e la provincia autonoma di Bolzano (87,9%). A oggi, delle oltre 15.568.730 di dosi distribuite, 10.259.730 provengono da Pfizer, 1.320.400 da Moderna e 3.988.600 da AstraZeneca.

