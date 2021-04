I contratti con AstraZeneca e Johnson&Johnson non saranno rinnovati, l’indiscrezione dalla Commissione Ue: dal 2022 si punta su Pfizer e Moderna

I dubbi riguardano i vaccini a vettore virale, che potrebbero essere destinati solo alla popolazione over 60. L’ipotesi è quella di puntare tutto su quelli a mRNA messaggero per la copertura della popolazione più giovane

Prima l’impasse su AstraZeneca, adesso la sospensione precauzionale di Johnson&Johnson per pochi casi rari di trombosi negli Stati Uniti. Due vaccini anti Covid diversi, ma con un elemento in comune: il meccanismo del vettore virale che prevede l’impiego degli adenovirus per innescare la risposta immunitaria al SARS-CoV-2. E stando a fonti del ministero della Salute consultate da La Stampa, la Commissione europea, in accordo con diversi Paesi membri, starebbe pensando di non rinnovare i contratti per i vaccini a vettore virale per il prossimo anno.

L’Unione Europea starebbe ipotizzando l’acquisto di ulteriori preparati che stimolano la risposta immunitaria al virus con il meccanismo dell’RNA messaggero, investendo dunque in altre dosi di Pfizer e di Moderna. Lo stesso presidente Draghi aveva già ribadito in sede europea che non avrebbe firmato ulteriori contratti in assenza di garanzie, certo che nel tempo «i vaccini verranno prodotti meglio», anche per coprire le possibili varianti del virus.

I possibili scenari dopo lo stop precauzionale a J&J

Intanto però, lo stop precauzionale al preparato di Johnson&Johnson, e l’ipotesi che questo possa essere sbloccato dall’Ema ma essere indicato preferenzialmente per la popolazione over 60 (proprio come nel caso di AstraZeneca), rischia di creare un ennesimo vuoto da colmare per raggiungere l’obiettivo dell’immunità di gregge. Complessivamente, per l’Italia, sono previste 62 milioni dosi di vaccini con meccanismo a vettore virale.

E un blocco europeo sui preparati di questo tipo rappresenterebbe un duro colpo per l’andamento della campagna vaccinale. La mera limitazione d’uso alla fascia degli over 60, invece, potrebbe ancora permettere di lasciare aperta una finestra di disponibilità, distribuendo i vaccini a vettore virale alla popolazione sopra i 60anni e, allo stesso tempo, lasciando una consistente parte delle ulteriori 74 milioni di dosi di Pfizer e Moderna, per l’immunizzazione di almeno della metà della popolazione con età inferiore ai 60 anni entro la fine dell’anno.

