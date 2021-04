Boris Johnson valuta una legge contro la Superlega: nel mirino i visti dei giocatori. Il Chelsea rischia già di mollare il progetto

La notizia della nascita della Super League di calcio è arrivata a scuotere anche i governi nazionali. Dopo la presa di posizione di Mario Draghi, anche il premier del Regno Unito Boris Johnson si esposto contro il progetto organizzato da 12 club europei per avviare una nuova competizione. Durante una conferenza stampa sull’epidemia di Coronavirus, Johnson ha spiegato che la Super League è un’operazione «di cartello» e che il calcio non è solo «merce» ma esiste un legame tra squadre, tifosi e territori.

Non solo. Johnson ha spiegato anche che se il progetto andrà avanti (come sembra dalle intenzioni dei club) è pronto ad intervenire anche un una «soluzione legislativa», a cominciare dallo stop ai visti per i giocatori stranieri e alla sospensione del servizio di polizia per le partite. Il Regno Unito è il Paese che ha la più alta percentuale di club che partecioeranno alla Super League. Ne faranno parte Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Liverpool e Arsenal. Presto però da sei le squadre inglesi potrebbe scendere a cinque: secondo le anticipazioni della Bbc il Chelsea starebbe già preparando tutta la documentazione per abbandonare il progetto.

Leggi anche: