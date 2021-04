Il discorso di Putin: «Prendersela con la Russia? Un nuovo sport. Chi minaccia la nostra sicurezza se ne pentirà»

Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto il suo annuale discorso all’Assemblea Federale. Stavolta ha parlato dell’obiettivo autunnale dell’immunità di gregge e della campagna vaccinale anti Coronavirus: «Dobbiamo vaccinarci per poter uscire dalla pandemia – ha detto Putin – e quindi chiedo a tutti i cittadini: andate a vaccinarvi, vi prego». «La svolta nella battaglia contro il Covid-19 è arrivata proprio grazie ai nostri scienziati», ha proseguito. «Oggi abbiamo tre vaccini già approvati, abbiamo fatto tutto da soli e questo è un segno della nostra capacità a livello scientifico». Il presidente russo ha anche detto che il Sars-Cov-2 resta una minaccia e che per questo la Russia «deve tenero sotto controllo tutti i confini, che sono deputati a rallentare la diffusione del virus».

Nel suo discorso Putin è tornato a parlare anche della Bielorussia, dove ad agosto 2020 sono iniziate le proteste contro il regime di Lukashenko (accusato dall’Ue per aver represso nel sangue i manifestanti pacifici). «In Bielorussia è stato tentato un golpe e c’era un piano per assassinare il presidente Alexander Lukashenko», ha detto. Putin si è schierato fin da subito con il presidente bielorusso giustificando le sue azioni contro i civili. «E nei cosiddetti Paesi occidentali nessuno lo dice».

«Inquineremo meno dell’Europa»

Putin ha poi puntato l’attenzione sulla questione climatica: «Dobbiamo proteggere l’ecosistema del nostro Paese. I maggiori centri industriali devono ridurre l’inquinamento del 20% entro il 2024, perché – ha sottolineato – la Russia deve puntare a creare meno emissioni dell’Unione Europea». Il traguardo è, per Putin, «ambizioso ma possibile».

I rapporti internazionali

«La Russia, come ogni paese, ha i suoi interessi e li vogliamo proteggere rispettando il diritto internazionale», ha detto il presidente russo, riferendosi implicitamente alla situazione nel Donbass, per la quale sono nate tensioni anche con gli Stati Uniti. «Ma abbiamo altri modi per rispondere prima che altre nazioni diventino troppo arroganti. La Russia non ha intenzione di bruciare i ponti nelle relazioni con nessuno ma, se lo fanno loro, devono prepararsi a una risposta dura e immediata. Chi minaccia la nostra sicurezza se ne pentirà come non mai». E ha aggiunto: «Alcuni Paesi hanno iniziato però a punzecchiare la Russia per ogni motivo, una specie di sport».

Le proteste

Intanto, le persone fermate in Russia per le proteste contro la detenzione dell’oppositore di Putin Alexey Navalny sono al momento 44 in 23 città della Russia. A diffondere i dati è l’ong Ovd-Info, precisando che «molti sono stati fermati già prima della manifestazione».

Immagine di copertina: EPA/MAXIM SHIPENKOV

