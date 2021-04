Coronavirus, India senza pace: ancora 330 mila contagi e oltre 2.200 morti. Usa verso il via libera a Johnson & Johnson

Incendio in un Covid hospital alla periferia di Mumbai: 13 vittime. Negli Stati Uniti attesa per la decisione della Fda sul vaccino bloccato 10 giorni fa

INDIA

EPA/DIVYAKANT SOLANKI | New Delhi, India

Ospedali al collasso

Continua a correre il contagio da Covid-19 in India. Oggi, 23 aprile, il Paese ha registrato un nuovo picco di casi, 332 mila in 24 ore, il bilancio più grave in 24 ore segnalato dall’inizio della pandemia a livello globale. Continua ad aumentare anche il bilancio giornaliero dei decessi, 2.263. Come per i contagi, anche in questo caso si tratta di un bilancio mai registrato prima in un solo giorno.

Nel Paese il sistema sanitario è al collasso: gli ospedali e le cliniche private a New Delhi e Mumbai sono sovraffollati, i posti letto quasi esauriti e fuori dalle cliniche stazionano file interminabili di ambulanze auto, risciò e veicoli privati, con ammalati che le strutture spesso non sono in grado di accogliere. In diversi ospedali, inoltre, risultano esaurite le scorte di ossigeno.

In questo contesto, nella notte italiana, un incendio è divampato in un Covid hospital a Virar, nella periferia di Mumbai. «Diciassette pazienti erano nell’unità di terapia intensiva del Vijay Vallabh Hospital quando è avvenuto il rogo: 13 sono morti e gli altri quattro sono stati trasferiti in altre strutture», hanno comunicato i vigili del fuoco. «L’incendio è stato ora spento», hanno aggiunto. Le cause restano da chiarire. Su Twitter il premier Narendra Modi ha parlato di un incidente «tragico», porgendo le condoglianze ai familiari delle vittime.

USA

EPA/ETIENNE LAURENT | Il vaccino di Johnson & Johnson.

Lo stop del 13 aprile a J&J

Negli Usa è attesa oggi la decisione sul vaccino anti Covid di Johnson & Johnson, sospeso il 13 aprile a seguito di presunti casi di coaguli nel sangue in otto persone che avevano ricevuto la somministrazione. Stando a quanto riferiscono il Washington Post e la Cbs, i Centers for Disease Control e la Food and Drug Administration sono pronti a dare il via libera alla ripresa dell’utilizzo del farmaco di Johnson & Johnson, forse già per questo fine settimana. Secondo le indiscrezioni riportate dall’autorevole quotidiano, la raccomandazione includerebbe un nuovo avviso su una rara complicazione che coinvolge coaguli di sangue, ma nessuna restrizione di età.

