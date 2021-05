Comunali a Roma, Roberto Gualtieri si candida alle primarie del Pd: «Costruiamo insieme il futuro della nostra città»

Nel giorno dell’endorsement di Giuseppe Conte per Virginia Raggi nella corsa per il Campidoglio («Tutto il M5s appoggia la sindaca uscente in maniera compatta e convinta»), si iniziano a sciogliere le prime riserve anche sul fronte del Partito Democratico. Il primo a scendere in campo nella corsa alle primarie per il Pd romano è l’ex ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. «Mi metto a disposizione di Roma, con umiltà e orgoglio. Partecipo alle primarie del 20 giugno – ha detto l’ex ministro su Twitter annunciando la sua corsa alla candidatura per il Campidoglio -. Costruiamo insieme il futuro della nostra città: io ci sono!». Una candidatura accolta favorevolmente dal segretario del Pd, Enrico Letta, che ha commentato: «Forza Roberto!».

Foto in copertina: ANSA/FILIPPO ATTILI

