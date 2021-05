Covid, Gelmini: «Presto una data per la ripartenza di sport e matrimoni. Siamo ottimisti ma servono ancora precauzioni e cautela»

«Moltissimi futuri sposi e operatori del wedding mi hanno scritto e io li rassicuro. Il governo ci sta lavorando e sulla base dell’andamento dei contagi presto daremo una data» per la ripartenza di queste attività. L’annuncio arriva dalla ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, ospite di Domenica in su Rai 1. «I matrimoni vanno programmati per tempo. E lo stesso vale per lo sport. Già in settimana ci saranno riunioni con il Cts per comunicare le date a questi settori», ha aggiunto la ministra, ribadendo che presto «arriverà il decreto Sostegni bis con 40 miliardi di euro a supporto delle categorie più colpite» dall’emergenza Coronavirus.

“Il Governo ha scelto di procedere verso riaperture graduali, progressive e in sicurezza, ma non possiamo abbandonare tutte le precauzioni, le mascherine serviranno ancora – ha spiegato la ministra -. La campagna vaccinale però va avanti e possiamo guardare al futuro con ottimismo e fiducia”. “La soglia delle 500mila dosi quotidiane somministrate è stata raggiunta ed è estremamente importante – ha proseguito Gelmini – purtroppo dobbiamo convivere con il Covid ma abbiamo imparato a conoscerlo ed il sistema delle vaccinazioni ci aiuta. Buone notizie – ha concluso – sono anche la riduzione dei contagi, dei posti letto e delle terapie intensive”.

Leggi anche: