Rubato il furgone della Nazionale di calcio in carrozzina, il capitano andò a Sanremo con Ibra: «Aiutateci» – Il video

Dovevano partire per un ritiro, ma il loro furgone è stato rubato alla vigilia di uno degli eventi più importanti della stagione. Vittime dell’episodio i giocatori della “Oltre Sport“, squadra di calcio in carrozzina dalla quale erano stati selezioni cinque giocatori in vista dei Powerchain Sport evento sportivo che si terrà a Jesolo dal prossimo 13 maggio. Il fatto è avvenuto a Trani, nei presi della Chiesa dei Santi angeli custodi. Il furto è stato denunciato ai carabinieri del posto che stanno indagando sull’accaduto. «Nel furgone ci sono le nostre carrozzine da gioco, le attrezzature e soprattutto i nostri sogni e sacrifici», hanno scritto sulla pagina ufficiale Facebook i responsabili della squadra, lanciando un appello attraverso un articolo pubblicato sulla stampa locale: «Vi prego condividete e aiutateci a ritrovarlo per permettere ai cinque ragazzi di non perdere questa preziosa opportunità».

Video: Facebook/@Oltresport

Leggi anche: