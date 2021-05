«Zitti e buoni» dei Maneskin è la canzone più scaricata dell’Eurovision 2021 – Il video

A due giorni dalla finale, il brano con cui la band romana ha vinto l’ultimo Festival di Sanremo è in cima ai download della kermesse

A due giorni dalla finale dell’Eurovision 2021, il brano Zitti e buoni dei Maneskin è il più scaricato della kermesse, tra le più importanti della musica in Europa. Il gruppo rock romano, reduce dal successo all’ultimo Festival di Sanremo proprio con questa canzone, si giocherà sabato 22 maggio la finale insieme agli artisti provenienti da Olanda, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna che, come per i candidati che rappresentano l’Italia, accederanno di diritto alla finale. Gli altri finalisti verranno selezionati a partire da questa sera, nella semifinale del concorso.

Video: YouTube/@EurovisionSongContest

