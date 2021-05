Lo zampino dei Ferragnez dietro il trionfo dei Maneskin, da Fedez e Chiara Ferragni la bomba social sul televoto: «Ora scateno la Chiarona nazionale!» – Video

«Cari follower internazionali, vedete di fare i bravi…» dice Fedez ai suoi milioni di follower su Instagram per spingerli a votare al televoto per i Maneskin poco prima del trionfo all’Eurovision 2021. Poco prima della finale, Fedez aveva promesso di coinvolgere sua moglie Chiara Ferragni, e con lei il suo sterminato seguito sui social: «Tranki raga, appena finisce di allattare scateno la Chiarona nazionale! Tipo Charizard di Fuoco #Escita2021». Appoggio che arrivato puntuale con il video su Instagram dei due praticamente dal bagno di casa. La stessa mossa a parti inverse era successa a Sanremo, quando Ferragni aveva lanciato l’appello ai suoi follower per il marito in gara a Sanremo 2021, arrivando però secondo con Francesca Michielin proprio dopo i Maneskin.

