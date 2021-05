Coronavirus, 121 decessi in 24 ore (ieri 166). In calo gli ingressi in terapia intensiva

Il bollettino del 26 maggio

Salgono ancora i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino nazionale diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute oggi sono 3.937 i positivi al virus contro i 3.224 di ieri. La curva è in aumento anche sul numero dei decessi: sono 121 nell’ultima giornata (ieri 166, 110 due giorni fa), per un totale di vittime dall’inizio dell’emergenza arrivato a quota 125.622. Il monitoraggio giornaliero segna anche 260.029 persone attualmente positive al virus, un numero in calo rispetto alle 268.145 segnalate ieri.

Il numero degli ingressi in terapia intensiva, oggi 26 maggio, registra una diminuzione: 39 nelle ultime 24 ore contro i 46 di ieri. I ricoverati in area critica sono 1.278, anche in questo caso un dato in calo rispetto ai 1.323 del bollettino precedente. Scende anche la curva dei ricoveri in area non critica: da 8.557 di ieri a 8.118 delle ultime 24 ore. Il numero dei dimessi e dei guariti oggi è 3.816.176 (ieri 3.804.246).

Il dato dei nuovi positivi arriva a fronte di 260.962 nuovi tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Un’attività in ripresa rispetto a quella registrata dal monitoraggio di ieri con 252.646 test eseguiti. Il totale dei tamponi elaborati da inizio emergenza arriva così a 65.179.575. Sale il tasso di positività: dall’1,3% di ieri all’1,5% di oggi.

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

