La rivincita di Damiano dei Maneskin: «Dicevano che saremmo durati 4 giorni dopo X Factor, dove sono ora che…?» – Il video

È il leitmotiv che accompagna ogni artista che esce da un talent show, X-Factor incluso, a prescindere dalla vittoria o meno. “«Durerà qualche giorno, qualche mese. Poi ci saranno nuovi vincitori e nuovi volti», si dice spesso dei giovani che emergono da questi format televisivi. Eppure, qualcuno, nel mezzo, ce la fa. Merito del lavoro, della caparbietà, della cocciutaggine. E così è successo anche ai Maneskin. Arrivati secondi nell’edizione del 2017 del talent di Sky, nel 2021 hanno vinto Sanremo. E poi hanno trionfato e anche all’Eurovision. L’edizione di quest’anno è stata seguita nel mondo da oltre 50 milioni di telespettatori in 234 Paesi e totalizzando oltre 183 milioni visualizzazioni sui canali online ufficiali dell’Eurofestival.

E la strada della band romana sembra essere ormai spianata. Non solo in Italia, non solo in Europa, ma in tutto il mondo. Ed è proprio per questo, forse, che Damiano David, voce della band, su Instagram ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e lanciare una frecciatina. «Ho una domanda seria: ‘ndo stanno quelli che dopo X-Factor dicevano che saremmo durati 4 giorni? Perché a me oggi giunge la notizia che siamo 464esimi al mondo. Mica l’ultimi de ‘i stronzi, eh!». Insomma Zitti e buoni per qualche tempo, certo. Ma almeno ora, qualche sassolino, possono permettersi di liberarsi di qualche cattiveria di troppo.

Foto in copertina: EPA/SANDER KONING / POOL

Video: maneskinofficial / INSTAGRAM

