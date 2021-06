Coronavirus, sono 57 i decessi nelle ultime 24 ore (ieri 73). Scendono gli ingressi in terapia intensiva

Il bollettino del 5 giugno

Secondo i dati della Protezione civile e del ministero della Salute diminuisce ancora la circolazione di Covid-19 in Italia. Sono 2.436 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, un dato in calo rispetto ai 2.557 segnalati dal monitoraggio di ieri. Oggi, 5 giugno, si mostra in discesa anche la curva dei decessi: 57 contro i 73 di ieri, 59 di due giorni fa. Per un totale di vittime da inizio emergenza pari a 126.472. Arriva a quota 195.369 il bilancio degli attualmente positivi al virus.

La situazione negli ospedali

Anche sul fronte della pressione ospedaliera la curva subisce una flessione. Sono 20 gli ingressi giornalieri in terapia intensiva, in calo rispetto ai 22 segnalati dall’ultimo monitoraggio. Il totale di persone ricoverate in rianimazione è di 788 (ieri 836), mentre gli ospedalizzati in area non critica scendono a 5.193 (ieri 5.488). Sale a 3.908.312 il numero dei dimessi e dei guariti.

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati elaborati 238.632 nuovi tamponi. Un’attività in ripresa rispetto a quella registrata nella giornata di ieri, quando i nuovi test effettuati erano stati 220.939. Il tasso di positività scende dello 0,1%: oggi all’1,0%.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

