Strage del Mottarone, l’audio della prima telefonata dei soccorritori del 118: «Si è schiantata una cabina» – Il video

«Si è schiantata una cabina alla funivia in cima al Mottarone, all’interno ci sono almeno 6 persone, non sappiamo la condizione ma sicuramente sono gravissime». E’ la prima telefonata dei soccorritori del 118 ai carabinieri di Verbania dopo l’incidente alla funivia che collega Stresa, sul lago Maggiore, alla vetta del Mottarone del 23 maggio. A bordo c’erano in tutto 15 passeggeri, solo uno di loro è sopravvissuto. «Pare che la cabina sia caduta in mezzo al bosco», spiega un’operatrice, «non è neanche raggiungibile da un mezzo via terra, ora sarà da gestire tutta l’operazione». Il dialogo tra i soccorritori è concitato: dopo aver appreso la notizia della tragedia l’obiettivo è capire con quali mezzi intervenire per garantire un soccorso immediato. «Stiamo mandando un po’ di mezzi, la medicalizzata, un elicottero e tutti quelli che riusciamo a recuperare» avverte l’operatrice del 118 al telefono con i carabinieri di Verbania.

