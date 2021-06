Primarie centrosinistra, a Roma 45mila partecipanti, Gualtieri verso la vittoria. A Bologna Lepore in vantaggio

Roma

Affluenza stabile alle primarie del centrosinistra nella Capitale. Circa 45mila persone hanno espresso la loro preferenza tra elettori in presenza e online per la scelta del candidato sindaco (dato da confermare). Ovvero un migliaio in più rispetto alle precedenti primarie del 2016 a Roma. In netto vantaggio l’ex ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. In serata il segretario del Pd Enrico Letta ha esultato per il dato sulla partecipazione: «Oggi è una grande festa di democrazia e partecipazione», ha detto dopo aver votato al gazebo di Testaccio. «Il successo di Lepore e Gualtieri dimostra che abbiamo avuto ragione a non aver paura a farle perché il popolo di cs è con noi», ha poi twittato poco dopo le 22.

Veltroni al gazebo di piazza Fiume

Bologna

Circa 25mila persone hanno invece votato alle primarie del centrosinistra di Bologna. Lo scrutinio è cominciato poco dopo le 21 e vede in vantaggio il candidato sindaco Matteo Lepore che risulta essere più avanti dell’altra candidata, Isabella Conti. Lepore ha ottenuto più consensi anche nel voto online, al quale hanno partecipato circa 4.500 elettori.

In aggiornamento

Leggi anche: