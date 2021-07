Roma, quattro consiglieri lasciano il M5s. La sindaca Raggi perde la maggioranza in Campidoglio

Quattro consiglieri del Comune di Roma hanno detto addio al Movimento Cinque Stelle. L’annuncio è stato dato da Donatella Iorio durante l’intervento in Assemblea: «Ho appena protocollato la mia richiesta di uscita dal M5s. Mi sono anche disiscritta dal Movimento», ha detto la Consigliera capitolina. A dimettersi sono, oltre a Donatella Iorio, Marco Terranova, Enrico Stefano ed Angelo Sturni. I quattro, oltre ad aver abbandonato la militanza pentastellata, hanno annunciato la nascita di un nuovo gruppo: “Il piano di Roma”. Con l’uscita di scena dei consiglieri romani dal Movimento, la sindaca Virginia Raggi perde la maggioranza in Campidoglio. Una decisione, quella dei quattro consiglieri, che arriva proprio nei giorni della rottura tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. «Il nostro era un percorso partito da tempo. L’esito inevitabilmente sarebbe stato questo», spiega Stefano ad Ansa. «I nostri non sono ragionamenti elettorali. È un percorso iniziato da un anno. Ci siamo sentiti di prendere le distanze da un modo di fare che ci ha esasperato. Ora nasce un nuovo gruppo in Assemblea “Il piano di Roma”. Se ho parlato con la sindaca? No. È abbastanza complicato parlare con Raggi. Sono secoli che ormai non si riesce».

