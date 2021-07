Santa Maria Capua Vetere, le proteste prima della mattanza: le immagini della rivolta dei detenuti – Il video

Un video di quasi un minuto mostra la protesta scoppiata nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il 5 aprile 2020, il giorno prima della spedizione punitiva, con pestaggi e torture ai danni di 292 detenuti, al centro dell’inchiesta della Procura. A seguito della conferma di un caso di positività al Coronavirus, i detenuti avevano iniziato a protestare per chiedere più sicurezza e dispositivi di protezione individuale. Circa 150 detenuti erano riusciti a occupare il reparto Nilo. La Procura ha fatto scattare misure cautelari nei confronti di 52 agenti. Il gip ha notificato 8 arresti in carcere, 18 arresti ai domiciliari, 3 obblighi di dimora e 23 interdizioni dall’esercizio del pubblico ufficio. I reati contestati, a vario titolo, sono concorso in torture pluriaggravate ai danni di numerosi detenuti (per 41 agenti), maltrattamenti pluriaggravati, lesioni personali pluriaggravate, falso in atto pubblico (anche per induzione) aggravato, calunnia, favoreggiamento personale, frode processuale e depistaggio.

