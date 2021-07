Il curioso siparietto prima dei rigori di Italia-Spagna: perché Chiellini ha detto: «Mentiroso» a Jordi Alba – Il video

È andata più o meno così. Nel momento del lancio della moneta per decidere da quale lato battere i calci di rigori nella semifinale di Euro 2020 poi vinta dall’Italia sulla Spagna, è avvenuto un siparietto tra i due capitani Giorgio Chiellini e Jordi Alba. Il lancio vede vincere l’Italia, ma il capitano spagnolo dice all’arbitro di non aver capito le regole di ingaggio, convinto che l’esito della moneta avesse premiato le Furie Rosse. Quindi il «Mentiroso, mentiroso» di Chiellini, «Bugiardo, bugiardo», detto col sorriso nei confronti del collega iberico. Per diversi analisti è stato uno dei momenti chiave della partita, almeno sul piano mentale. Tutto si è infatti concluso con un grande abbraccio di Chiellini ad Alba, apparso però a disagio.

Video: Twitter/@MonsterYay_

