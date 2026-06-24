Jannik Sinner e la paura per il caldo record. La rabbia per Parigi e la «giacca speciale» prima di Wimbledon: come funziona

A poco meno di un mese dall'eliminazione al Roland Garros, il campione azzurro è pronto a difendere il titolo vinto un anno fa sul'erba londinese. «Sto bene, ho avuto più tempo per allenarmi», ha detto

È passato poco meno di un mese dalla sua clamorosa eliminazione al secondo turno del Roland Garros. E lunedì 29 giugno scenderà in campo sull’erba di Wimbledon. Jannik Sinner è pronto a tornare, nonostante il caldo. «Sono molto contento della mia forma fisica e del mio stato mentale in questo momento», ha raccontato il numero 1 al mondo a Vouge Magazine. Per prepararsi all’afa che dovrà affrontare sicuramente a Wimbledon, il tennista altoatesino si sta allenando con metodi ad hoc all’All England Lawn Tennis and Croquet Club. Nelle pause, è comparsa una busta di ghiaccio in testa per cercare placare il caldo e abbassare la temperatura corporea. Ma la vera novità è una giacca refrigerante che assorbe il calore in eccesso e aiuta il corpo a restare su temperature accettabili. Una tecnologia speciale, utilizzata anche da qualche Nazionale di calcio durante gli allenamenti ai Mondiali.

Sinner: «Sto bene, ho avuto tempo per allenarmi»

La data è cerchiata in rosso sul calendario. Lunedì 29 giugno alle 13.30, Jannik Sinner tornerà sul centrale di Wimbledon per difendere il titolo conquistato un anno fa. «È molto bello essere di nuovo qui», ha raccontato il tennista azzurro in un’intervista a Vouge Magazine. «Si percepiscono la storia e il prestigio di giocare. Tutto ciò che ruota attorno al torneo è diverso rispetto agli altri eventi ed è l’unico grande appuntamento che abbiamo su questa superficie».

Il nodo sono le sue condizioni fisiche, unite al caldo che necessariamente sarà un suo avversario a Londra: «Sto molto bene. Abbiamo fatto tutti i controlli necessari, e i risultati sono stati molto positivi. Sono davvero felice. Avevo bisogno di staccare un po’, dopo Parigi ho trascorso dieci giorni con la mia famiglia e i miei amici, apprezzando momenti che spesso durante la stagione è difficile vivere. Solitamente – continua Sinner – non abbiamo molto tempo per allenarci per Wimbledon e la tournée americana, perciò l’aspetto positivo dell’essere stato eliminato così presto dal Roland Garros – anche se ovviamente avrei preferito arrivare più lontano – è stato quello di avere più tempo a disposizione».

Sinner: «Parigi? Sicuramente avremmo potuto gestire meglio»

Dopo l’eliminazione al Roland Garros, Sinner aveva annunciato che non avrebbe giocato nessun torneo prima di Wimbledon. Sono stati giorni di riposo, insieme alla fidanzata e ai familiari, ma anche di esami approfonditi presso l’ospedale San Raffaele di Milano. «Dopo Parigi abbiamo avuto discussioni più approfondite, cercando di capire se sarebbe successo lo stesso se non avessi giocato un paio di tornei prima. Non lo sappiamo, alla fine ogni giorno è diverso e se fai un paio di cose sbagliate in alcuni giorni, ne paghi il prezzo. Sicuramente avremmo potuto gestire alcune cose un po’ meglio., ha raccontato Sinner in un’intervista a Stan Sport.

Sinner al Giorgio Armani Classic

Jannik Sinner è già tornato in campo in occasione del Giorgio Armani Classic sull’erba dell’Hurlingham Club che sorge sui Ranelagh Gardens di Fulham, sulla riva destra del Tamigi. Un test, in programma dal 23 al 27 giugno, prima di difendere il trionfo di Wimbledon di un anno fa. Dall’altro lato del campo si è trovato il britannico Cameron Norrie, numero 29 al mondo.