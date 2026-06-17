Sinner si allena a Montecarlo, sul braccio del tennista spunta un dispositivo che monitora la glicemia: «Può dare risposte dopo il crollo di Parigi» – Il video

La novità potrebbe essere legata al calo fisico accusato a Parigi e agli accertamenti effettuati nei giorni scorsi al San Raffaele di Milano. Il numero 1 del mondo, però, non è il solo a utilizzare questo tipo di strumento

Jannik Sinner si prepara per Wimbledon, dopo l’eliminazione al Roland Garros. E lo fa con addosso un Cgm, che sta per «Monitoraggio Continuo del Glucosio», ovvero un dispositivo che misura i livelli di zucchero 24 su 24. La novità potrebbe essere collegata al crollo fisico di Parigi e agli accertamenti svolti al San Raffaele di Milano nei giorni scorsi. Un’ipotesi plausibile, considerando la funzione dello strumento, pensato per per monitorare costantemente i livelli di glucosio e prevenire o gestire eventuali episodi di ipoglicemia. Commercializzato con il nome di «Abbott FreeStyle Libre», il sensore si collega allo smartphone tramite un’app dedicata e consente di seguire in tempo reale l’andamento della glicemia nel corso della giornata. Le rilevazioni vengono aggiornate a intervalli regolari, anche molto ravvicinati, fino a una misurazione ogni cinque minuti.

Jannik Sinner practicing in Monaco yesterday



katyaran pic.twitter.com/teQ6WynAlX — janniksin archive (@sinnervideos) June 15, 2026

Gli altri tennisti che utilizzano il Cgm

Il monitoraggio potrebbe quindi proseguire per diversi giorni. Per Sinner si tratterebbe di una novità, ma non di una pratica insolita nel tennis di alto livello. Un dispositivo di questo tipo – scrive il Corriere della Sera – è utilizzato regolarmente da Alexander Zverev, che convive con il diabete, mentre in passato vi hanno fatto ricorso anche Novak Djokovic e, più recentemente, Holger Rune, con il quale il numero uno si è allenato a Montecarlo. Si tratta di strumenti che rientrano nella continua ricerca di dettagli e margini di miglioramento che caratterizza i migliori tennisti del circuito. Anche in questo caso, l’obiettivo è raccogliere informazioni utili per ottimizzare la condizione fisica e individuare eventuali risposte alle esigenze dell’atleta.