L’Italia saluta Raffaella Carrà. Al via tra gli applausi i funerali all’Ara Coeli a Roma – La diretta

Allestito un maxischermo in piazza del Campidoglio per permettere ai fan di seguire le esequie in diretta. Padre Simone Castaldi: «Il dolore è tanto ma Raffaella ci salverà dalla retorica»

Sono iniziati a Roma, alle 12, i funerali di Raffaella Carrà nella Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, dove è arrivato il feretro, tra gli applausi. Ad attenderlo la sindaca di Roma Virginia Raggi con Sergio Japino, compagno di una vita, e i familiari dell’artista scomparsa il 5 luglio. Poco prima erano arrivati anche il ministro della Cultura Dario Franceschini, e Roberto Gualtieri. In chiesa sono entrate solo le persone accreditate dal cerimoniale visto che i posti disponibili sono solo 200. Per permettere ai fan di seguire le esequie in diretta è stato allestito un maxischermo in piazza del Campidoglio. «Il dolore è tanto, la retorica sarebbe una facile scappatoia, ma , lei è stata tante cose ma retorica mai», ha detto frate Simone Castaldi introducendo la cerimonia funebre. «Chissà se ci si rende conto di quanto sono importanti gli artisti, quanto fanno bene alla gente. In cielo sarà una festa ritrovarsi tutti insieme e proprio perché sarà una festa, sono sicuro che troveremo Raffaella lì, in prima fila». Oltre a Japino, l’ad della Rai Fabrizio Salini, Milly Carlucci, Massimo Lopez, Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, Michele Cucuzza, Beppe Convertini, Alessandro Greco sono stati fra i primi ad arrivare in Piazza del Campidoglio. La basilica è allestita con gli omaggi floreali (domina il giallo, il colore preferito dell’artista e conduttrice) arrivati in questi giorni di Camera ardente.

