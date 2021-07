Euro 2020, l’appello della ministra Lamorgese: «Rispettate le regole, l’emergenza sanitaria non è ancora finita»

Sul dibattito del momento, quello relativo alla finale di Euro2020 a Wembley, e ai festeggiamenti in caso di vittoria, è intervenuta anche la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. «Rivolgo un appello perché siamo alla fase finale: è necessario che l’Italia riparta, riparta davvero, ma questo dipende anche dai nostri comportamenti soggettivi», ha detto raccomandandosi che tutti seguano le regole per il contenimento del Coronavirus: mascherine e distanziamenti «perché siamo quasi fuori da questa crisi difficile ma ancora non ne siamo usciti completamente». E ha proseguito: «Noi siamo sicuri che gli italiani ancora una volta manifesteranno il grande senso di responsabilità che finora hanno avuto». Infine, «le forze di polizia, i militari, la polizia locale saranno accanto agli italiani in questi giorni complicati ma anche loro hanno un compito difficile e quindi io credo che tutti insieme dobbiamo lavorare perché ci sia una giornata serena da un punto di vista di ordine pubblico e anche perché le forze di polizia metteranno in concreta attuazione quelle che sono state le determinazioni assunte in seno ai comitati provinciali di ordine e sicurezza pubblica».

