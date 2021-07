Lo sfottò di Christian De Sica agli inglesi: «Bye bye, con l’Europa c’entrate pochino»

«Gli europei è giusto che li vincano gli europei»: Christian De Sica si diverte tantissimo a prendere in giro l’Inghilterra dopo la vittoria dell’Italia a Euro 2020. L’attore su Facebook pubblica una foto che risale al giugno 2016 e che ritrae una guardia della Regina che era svenuta durante la parata per il 90esimo compleanno della Regina Elisabetta.

Lo sfottò di Christian De Sica agli inglesi

E poi va all’attacco: «Avete fischiato l’Inno di Mameli… Avete sputato sulla nostra bandiera… Avete giocato arroccati, a difesa di un fortunoso e misero vantaggio. Avete perso sul campo di casa vostra. Vi siete sfilati la medaglia del 2° posto dimostrando di non conoscere cosa sia la sportività… Siete usciti dallo stadio prima che l’Italia alzasse la coppa… Guidate a sinistra, usate miglia e libbre… Insomma, con l’Europa c’entrate pochino… Gli europei è giusto che li vincano gli europei. Bye bye».

In realtà, come sappiamo, la pratica di sfilarsi la medaglia del secondo posto è consolidata nello sport e non appannaggio degli inglesi. Ma oggi è un giorno speciale e va bene tutto.

