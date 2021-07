È un balzo importante quello registrato sull’indice Rt nazionale dai dati contenuti nella bozza del monitoraggio settimanale dell’Iss con il ministero della Salute. In attesa dei numeri definitivi attesi per il pomeriggio, il report attesta indice di contagiosità nazionale sopra soglia 1, portandolo dallo 0,91 della scorsa settimana a 1,26. In funzione dei cambi di colore delle Regioni, il dato comunque preoccupa meno che in passato. In particolare con il nuovo decreto Covid, il peso dell’indicatore dei contagi sarà notevolmente ridotto a favore della saturazione dei posti letto in ospedale occupati da malati di Covid-19. Già comunque secondo le misure in corso, l’indice Rt aveva lasciato spazio all’indicatore dell’incidenza dei casi per 100mila abitanti. A livello nazionale il dato è in aumento: nell’ultima settimana si è passati da 19 a 41 casi per 100mila abitanti. Quasi tutte le Regioni sono a rischio moderato, mentre Basilicata e Valle d’Aosta restano ancora a rischio basso. In generale secondo la bozza degli esperti dell’Iss, il quadro generale sulla trasmissione dell’infezione è tornato a peggiorare.

Monitoraggio Iss, aumenta la diffusione della variante Delta: «Ora è prevalente»

Sul fronte ospedaliero, secondo la bozza dell’Iss non ci sono Regioni che risultano sopra la soglia critica di occupazione dei posti letto, sia per quanto riguarda i malati in area critica che in area medica. A livello nazionale, il tasso di occupazione per i malati gravi è del 2%, con una leggera flessione dei ricoverati che nell’ultima settimana passano da 157 a 165. Percentuale identica per i ricoveri ordinari, al 2% nella media nazionale, anche in questo caso in leggero aumento da 1.128 a 1.194. Contagi che in prevalenza sono legati alla variante Delta, spiegano gli esperti dell’Iss, che continua ad aumentare la sua circolazione. Un fenomeno che si sta verificando anche in altri Paesi che hanno raggiunto un’ampia copertura vaccinale. Per questo gli esperti suggeriscono di aumentare gli sforzi: «per un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi».

