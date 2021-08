«Saltiamo fuori dal Covid». Tamberi e Barshim nuovi simboli della lotta alla pandemia per l’Oms – Il video

L’amicizia tra i due campioni olimpici è stata scelta dall’Oms come l’immagine simbolo per la campagna sulla lotta contro la pandemia di Coronavirus

La vittoria condivisa di Gianmarco Tamberi e Mutaz Barshim nel salto in alto ai Giochi di Tokyo 2020 esula dallo sport e arriva a essere un simbolo per quella che si sta lottando da oltre un anno contro il Covid. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha infatti coinvolto i due campioni olimpici per la campagna di contrasto alla pandemia. La notizia dell’avvio del progetto è stata comunicata anche in un post pubblicato sull’account Facebook ufficiale dell’organo internazionale con lo slogan “#AGoal4All.

Leggi anche: