Tokyo 2020, continua l’Olimpiade di Chamizo nella lotta. Karate: Bottaro in finale per il bronzo

Crescenzo ritirato per infortunio. Niente medaglia nel salto triplo per Andrea Dallavalle

Prosegue l’avventura azzurra ai Giochi di Tokyo 2020. Dopo la brutta giornata di ieri per le disciplina a squadra, con entrambe le selezioni della pallavolo e il Settebello eliminati, serata ci pensano Gregorio Paltrinieri e Manfredi Rizza a risollevare gli animi. Per il nuotatore conquista il bronzo nella 10km, seconda medaglia in questa edizione, mentre nella canoa K1 200 è storia con l’argento di Manfredi Rizza. Il medagliere della spedizione italiana raggiunge così quota 32 (10 ori, 16 argenti e 16 bronzi)

Karate: Bottaro a caccia del bronzo

Dal tatami notizie positive per Viviana Bottare, in finale per la medaglia di bronzo. La karateka genovese affronterà l’americana Sakura Kokumai dopo aver perso contro la padrona di casa Shimizu. Pessima sorte, invece, per Angelo Crescenzo: l’azzurro si è ritirato dopo il primo combattimento per infortunio e finisce qui la sua avventura olimpica.

Lotta: Chamizo avanti nella 74kg

Frank Chamizo vola in semifinale battendo per 2 a 1 l’azero Turan Bayramov. Per continuare a inseguire la sua seconda medaglia olimpica in carriera, l’azzurro dovrà affrontare il bielorusso Mahamedkhabib Kadzimahamedau, che ha eliminato il favorito americano Kyle Douglas Drake. Appuntamento dalle ore 11.10 ora italiana.

Skate: eliminati Mazzara e Federico

Finisce qui l’avventura olimpica in Giappone per gli skater Mazzarra e Federico. Gli azzurri sono stati entrambi eliminati dal park.

Atletica: per i ragazzi e le ragazze della 4×100 è doppio record italiano

Con 42″84 il quartetto azzurro della 4×100 femminile composto da Siragusa, Hooper, Bongiorno e Fontana, stabiliscono il nuovo record italiano. Purtroppo sfuma la qualificazione col sesto posto in batteria. Nelle batterie maschile, Patta, Jacobs, Desalu e Tortu fermano il crono a 37″95 accedendo in finale e stabilendo anche loro il primato italiano. Niente medaglie, purtroppo, per Andrea Dallavalle nel salto triplo. Niente finale anche dal salto in alto femminile: le azzurre Elena Vallortigara e Alessia Tros non superano rispettivamente l’1,95 e l’1,93 metri.



