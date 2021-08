Tokyo 2020, Paltrinieri sorprende ancora. È bronzo nella maratona del nuoto

È bronzo. Dopo aver strappato l’argento nella gara degli 800 stile libero, Gregorio Paltrinieri è riuscito a conquistare il terzo posto nella 10 km. È la gara più lunga tra le discipline di nuoto delle Olimpiadi, tanto che viene definita la maratona del nuoto. Il percorso è stato organizzato nel Marine Park di Odaiba, dove la temperatura dell’aria arrivava 30 gradi. Paltrinieri è arrivato sul podio dopo una competizione combattuta in testa alla classifica. La gara è stata vinta dal tedesco Florian Wellbrock, al secondo posto l’ungherese Kristof Rasovzky. Un risultato straordinario per l’atleta azzurro. Paltrineri per tutto il mese di giugno aveva dovuto sospendere la preparazione per una mononucleosi. Prima della gara aveva dichiarato: «L’oro di Tamberi mi ha dato la carica».

