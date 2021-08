Terzultimo giorno di gare ai Giochi di Tokyo 2020. Dopo la conquista dell’oro nella marcia 20km di Massimo Stano, l’argento vinto da Rizza nella canoa e i tre bronzi conquistati nel nuoto con Paltrinieri, nell’Omnium con Viviviani e nel karate con Bottaro di ieri, grande attesa oggi, alle ore 15:50, per la finale della staffetta 4×100 maschile con Desalu, Tortu, Patta e il campione olimpico Marcell Jacobs. Torna anche la marcia 20 km, questa volta femminile, con Giorgi, Palmisano e Trapletti. E poi c’è la lotta dove Frank Chamizo cercherà di vincere la medaglia di bronzo per la categoria -74 kg maschile. Intanto, il medagliere italiano pesa parecchio in questa Olimpiade: sono infatti 35 le medaglie vinte dalle atlete e dagli atleti azzurri. Ne manca solo una per eguagliare il record delle Olimpiadi di Los Angeles 1932 e quelle di Roma 1960, quando l’Italteam portò a casa 36 medaglie. Nel medagliere olimpico di Tokyo 2020 l’Italia è nona con 7 ori, 10 argenti e 18 bronzi.

Lotta, Conyedo Ruano spera nel ripescaggio per il bronzo

Nella lotta libera, per la categoria -97kg, Abraham de Jesus Conyedo Ruano è stato battuto dall’americano Kyle Snyder. Domani, 7 agosto, l’azzurro italo-cubano spera nel ripescaggio per una delle due finali per il bronzo.

Karate, Busato non accede alla seconda fase

L’avventura olimpica del karateka Mattia Busato si è conclusa con un quarto posto nel gruppo B della fase a eliminazioni, rimanendo dunque escluso dai tre finalisti in corsa alle medaglie, a soli 57 centesimi dal venezuelano Diaz Fernandez, terzo classificato per la finale.

50km marcia, niente da fare per gli Azzurri

A trionfare in 3h50’08” nella prova dei 50 km di marcia a Sapporo è stato il polacco Dawid Tomala. Al secondo posto si è classificato il tedesco Jonathan Hilbert, e al terzo il canadese Evan Dunfee. Niente da fare per gli Azzurri in gara: De Luca e Caporaso si sono ritirati durante la gara. Miglior performance per Andrea Agrusti che chiude la gara classificandosi 23esimo.

