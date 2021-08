Tokyo 2020, Antonella Palmisano spettacolare in volata: è oro nella 20 km di marcia. Ottavo per l’Italia

Antonella Palmisano è oro nella marcia 20 km a Tokyo 2020. Arriva dunque il riscatto dopo il quarto posto a Rio 2016 per la marciatrice pugliese delle Fiamme Gialle, già vincitrice della medaglia di bronzo ai Mondiali di Londra 2017. Dopo l’oro nella marcia 20km maschile di ieri, conquistato dal marciatore pugliese Massimo Stano, l’Italia sale nell’Olimpo anche nella marcia 20km femminile. Palmisano, nel giorno del suo 31esimo compleanno, ha dato filo da torcere alle altre atlete. Sin dal decimo chilometro è stata in testa alla gara, per poi staccare nettamente le avversarie dal 17esimo chilometro in poi, sino alla conquista della medaglia d’oro, con un tempo di 1h29:12. Grazie a questo trionfo, il palmares dell’atletica italiana durante un’olimpiade raggiunge il suo record storico con ben quattro medaglie d’oro. Sino a oggi, infatti, gli Azzurri dell’atletica avevano conquistato tre ori durante le Olimpiadi di Mosca del 1980 e altrettanti tre durante i Giochi di Los Angeles, nel 1984. Inoltre, con questo trionfo di Palmisano è stato eguagliato lo storico record storico delle 36 medaglie italiane vinte durante un’Olimpiade, così come avvenuto a Los Angeles nel 1932 e ai Giochi Olimpici di Roma del 1960.

Foto in copertina: EPA/KIMIMASA MAYAMA

