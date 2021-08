Coronavirus, 31 morti e 5.636 nuovi contagi in 24 ore. Tasso di positività in calo rispetto a ieri: 2,3% (-1,8%)

Su scala nazionale aumentano le ospedalizzazioni, in particolare in area non critica. Diminuiscono i nuovi ingressi giornalieri in terapia intensiva: +26 (ieri +39)

Il bollettino del 10 agosto

Secondo i dati odierni del bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 5.636 nuovi casi di positività al Coronavirus e 31 decessi. Il numero di nuovi positivi è in aumento rispetto a ieri, quando si erano registrati 4.200 nuovi casi, così come aumenta il numero di decessi giornalieri (ieri erano state segnalate 22 vittime). A livello nazionale il numero degli attualmente positivi si attesta a 116.323 persone: un numero in aumento rispetto a ieri, quando erano 114.855. Il numero dei casi totali registrati in Italia raggiunge quota 4.406.241 da inizio emergenza, mentre i morti per Covid sono 128.273.

La situazione negli ospedali

A livello nazionale sono 2.880 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale per Covid nei reparti in area non critica (ieri erano 2.786). Quanto alle ospedalizzazioni nei reparti di terapia intensiva, a fronte di +26 nuovi ingressi giornalieri (ieri 39), il numero di pazienti ricoverati in condizioni critiche è di 322 unità (ieri 323). Le persone positive al virus che si trovano attualmente in isolamento domiciliare sono invece 113.121 (ieri 111.746). Infine, il numero di persone guarite nelle ultime 24 ore aumenta di +4.125 unità, per un totale di 4.161.645 pazienti guariti da inizio emergenza.

Tamponi e tasso di positività

I dati epidemiologici odierni arrivano a fronte di +241.766 test elaborati nelle ultime 24 ore. Un numero in rialzo rispetto a ieri quando erano stati 102.864. Il tasso di positività passa dal 4,1% di ieri al 2,3% di oggi.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

