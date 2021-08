Marcell Jacobs si ferma fino al 2022 per un problema al ginocchio: il campione olimpico punta tutto sui Mondiali negli Usa

Marcell Jacobs, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo nei 100 metri e nella staffetta 4×100, si fermerà fino al 2022. Rispondendo a una domanda di un follower su Instagram, lo sprinter centometrista ha annunciato che riprenderà a gareggiare non prima del prossimo anno, puntando il tutto e per tutto sui Campionati del mondo di atletica leggera di Eugene, in Oregon. Jacobs salterà quindi i meeting della Diamond League, in programma tra gli ultimi giorni di agosto e la prima settimana di settembre: secondo i programmi iniziali, l’atleta avrebbe dovuto gareggiare il 21 agosto proprio a Eugene, il 3 settembre a Bruxelles ed eventualmente il 9 nelle finali di Zurigo. Secondo fonti di stampa, ci sarebbe di mezzo un problema al ginocchio che potrebbe peggiorare le sue prestazioni: reduce dai successi in Giappone, il campione olimpico ha preferito fermarsi per fare il punto della situazione con il suo manager Marcello Magnani, arrivato a Roma proprio per discutere del futuro dell’atleta. Nel 2022 molto probabilmente Jacobs si cimenterà un paio di volte anche sui 200 metri («tanto per vedere come va»), ma l’obiettivo numero uno restano i mondiali.

