«Stop war», l’omaggio dello street artist TvBoy al padre di Emergency: «Ciao Gino, sei e sarai la strada»

«Ciao Gino, sei e sarai la strada… Grazie». Così lo street artist siciliano Tvboy ha voluto rendere omaggio a Gino Strada, il medico fondatore di Emergency, morto ieri all’età di 73 anni. Nell’opera, realizzata su un cartello stradale di stop, l’artista palermitano ha aggiunto il ritratto del volto di Strada e, con una bomboletta di vernice nera, la scritta «war». Un richiamo ai suoi molteplici interventi pubblici contro la guerra, come la “lezione” tenuta nel 2015, quando il fondatore di Emergency ricevette il Right Livelihood Awards per «la cura delle vittime delle guerre».

Foto in copertina: Instagram/TvBoy

