Quando Joe Biden diceva: «I Talebani non riconquisteranno l’Afghanistan» – Il video

In questo video tratto da Huffington Post su Facebook il presidente degli Stati Uniti Joe Biden rispondeva piuttosto chiaramente riguardo il pericolo che l’Afghanistan tornasse in mano ai Talebani dopo il ritiro degli Usa: «No, la riconquista non è inevitabile. Ci sono le truppe afghane con 300mila soldati ben equipaggiati. E c’è un’aeronautica schierata contro circa 75mila talebani. Non è inevitabile». Biden sosteneva all’epoca che non fosse vero che l’intelligence Usa prevedesse la caduta del paese in breve tempo: «Loro hanno le capacità. Loro hanno le forze necessarie per reggere. Hanno anche l’attrezzatura. Lo faranno? Voglio essere chiaro: noi ci siamo. Lavoreremo per aiutarli in tutto. Ma non c’è nessuna certezza che non possano sconfiggere i talebani. E la possibilità che ci sia un governo unico tra il potere di oggi e i talebani è altamente improbabile».

