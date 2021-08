Coronavirus, 69 morti e 7.162 contagiati in 24 ore. Il tasso di positività sale al 3,2% (+0,9% rispetto a ieri)

Il bollettino del 18 agosto

Secondo i dati diffusi oggi, 18 agosto, nel bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 7.162 nuovi casi di positività al Coronavirus e 69 decessi (ieri 54). Il numero di nuovi positivi è in aumento rispetto a ieri, quando le nuove diagnosi di contagio erano state 5.273. Il numero degli attualmente positivi è pari a 128.782 persone: un numero in leggera diminuzione rispetto a 24 ore fa, quando erano 129.116.

La situazione negli ospedali

Sono 442 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 19 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 50 (ieri erano 49). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.559, 87 in più di ieri.

Tamponi e tasso di positività

Sono 226.423 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 238.073. Il tasso di positività passa dal 2,2% di ieri al 3,2 % odierno (+0,9%).

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

